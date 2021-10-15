Эрлинг Холанд продемонстрировал, что способен забить в "девятку" даже в нестандартной ситуации.

Звездный нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд продемонстрировал яркий трюк во время тренировки.

Для начала Холанд аккуратно поставил три мяча друг на друга.

После этого он начал поочередно бить по мячам - норвежец отправил в "девятку" ворот первый мяч, затем был столь же точен во втором ударе, и в третьем также попал в верхний угол ворот.

Интересно, что вторым ударом Холанд даже сломал мишень, которая висела в "девятке".

"Он не промахивается", - подписал видео официальный Twitter Бундеслиги.

Эрлинг Холанд: форвард-вундеркинд

В декабре 2019 года Холанд перешел в "Боруссию" из "Зальцбурга" и дебютировал за дортмундский клуб, забив 3 гола за 23 минуты. В первых пяти матчах в Бундеслиге Холанд забил 8 голов, установив рекорд турнира.

В феврале 2020 года Холанд установил новый рекорд Лиги чемпионов, быстрее всех забив десять мячей в турнире. В сезоне 2020/2021 Холанд установил еще одно достижение, забив больше всего голов в первых десяти матчах в ЛЧ.

30 мая 2019 года Холанд забил 9 голов за молодежную сборную Норвегии в матче чемпионата мира против Гондураса.

Первые сто голов в карьере Холанд забил быстрее, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси.

В текущем сезоне Холанд забил 11 голов в восьми матчах за "Боруссию".

Автор: Антон Дударь