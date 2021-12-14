"Динамо" может заполучить лидера "Десны" бесплатно.

Киевское "Динамо" может усилить состав лидером черниговской "Десны" Андреем Тотовицким.

Как сообщает meta-ratings, фамилия Тотовицкого числится в числе возможных новичков "Динамо" в зимнее трансферное окно, однако последнее слово в этом вопросе должен сказать главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу.

Если опытный румынский специалист даст согласие, то футболист отправится на сборы с киевлянами в Испанию в качестве свободного агента. 31 декабря контракт Тотовицкого с "Десной" истекает.

Читайте такжеПрезидент УАФ анонсировал революционное изменение в отечественном футболеСтоит отметить, что в сезоне 2009/2010 Тотовицкий был в структуре "Динамо", придя из академии РВУФК, однако следующим летом он перешел в "Шахтер" и пробыл на контракте у "горняков" 10 лет.

За это время атакующий полузащитник не сумел закрепиться в донецком клубе, проведя большинство времени в арендах. За "Шахтер" Андрей отыграл лишь 7 матчей в рамках чемпионата Украины.

Тотовицкий сдавался в аренды в "Мариуполь", луганскую "Зарю" и бельгийский "Кортрейк". В 2020 году усилил черниговскую "Десну".

В текущем сезоне 28-летний хавбек забил 3 гола и отдал 3 передачи в 13 играх УПЛ.

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Автор: Владимир Медяник