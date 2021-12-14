Футболисты не продлили сотрудничество с клубом.

17 января черниговская "Десна" планирует выйти из отпуска и начать подготовку к весенней части чемпионата Украины по футболу.

Как сообщает Meta-ratings, 31 декабря истекают контракты с черниговским клубом у ведущих футболистом команды, а именно у Андрея Тотовицкого, Филиппа Будковского и Левана Арвеладзе. Лидеры "Десны" на данный момент не дали согласия на пролонгацию их договоров, соответственно, есть высокая вероятность, что эти игроки будуть искать себе новые клубы.

Стоит также отметить, что 30 июня 2022 года истекает срок соглашений с "Десной" у вратарей Игоря Литовки, Романа Мысака, защитника Евгения Селина, полузащитников Андрея Домбровского, Владлена Юрченко и нападающего Дениса Безбородько, и клубному руководству необходимо определиться, останутся ли они летом в команде, поскольку уже зимой футболисты могут вести переговоры с новыми командами и летом уйти бесплатно.

Главный тренер "Десны" ранее уже сообщал, что чернигивский клуб потеряет несколько футболистов зимой и состав команды на весеннюю часть сезона сильно изменится.

Читайте такжеДинамо в ближайшие дни может продать игрока сборной Украины в именитый клуб из АПЛ - СМИ"Сильно ли изменится состав весной? Да, у многих завершаются контракты. Команда, конечно, изменится. Но пока не могу сказать, насколько. Довольны ли первой половиной сезона? Мы должны были сыграть лучше и набрать больше очков. Чего не хватило – следует спокойно проанализировать. Могу только поздравить соперников. Возможно, им удалось лучше настроиться на игру. Будем надеяться, что в следующем году мы будем сильнее", - сказал Рябоконь.

Десна: результаты в сезоне

На зимний перерыв "Десна" ушла занимая 7-е место в турнирной таблице УПЛ. В активе черниговского клуба 25 набранных баллов за 18 матчей.

В Кубке Украины "Десна" вылетела на стадии 1/16 финала, уступив харьковскому "Металлисту" (1:2).

Автор: Владимир Медяник