Лионель Месси / фото REUTERS
Болельщик сборной Аргентины принес курьезное извинение звездному нападающему Лионелю Месси.
Об этом сообщает Diario.
13 октября он приехал к тренировочной базе сборной Аргентины в одежде сборной Аргентины и с плакатом, на котором извинялся за то, что его зовут так же, как извечного конкурента Месси - Криштиану Роналду.
В Испании имя произносится, как Кристиано, но латиницей пишется одинаково и на португальском, и на испанском - Cristiano.
"Месси, прости мою мать, она не знала, что делала. Меня зовут Кристиано", - гласит надпись на плакате.
фото Twitter