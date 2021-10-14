Юный болельщик переживает из-за того, что носит имя главного конкурента Лионеля Месси.

Болельщик сборной Аргентины принес курьезное извинение звездному нападающему Лионелю Месси.

Об этом сообщает Diario.

13 октября он приехал к тренировочной базе сборной Аргентины в одежде сборной Аргентины и с плакатом, на котором извинялся за то, что его зовут так же, как извечного конкурента Месси - Криштиану Роналду.

В Испании имя произносится, как Кристиано, но латиницей пишется одинаково и на португальском, и на испанском - Cristiano.

"Месси, прости мою мать, она не знала, что делала. Меня зовут Кристиано", - гласит надпись на плакате.

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Автор: Антон Дударь