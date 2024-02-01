Латвийские сборные не будут играть с командами РФ и Беларуси, даже если те выступают в нейтральном статусе.

В четверг, 1 февраля, Сейм Латвии принял поправки в законодательство, которые запрещают спортивным командам страны играть против сборных РФ и Беларуси.

Данный запрет будет действовать, даже если российские и беларуские команды будут соревноваться под нейтральными флагами, сообщает портал Lsm.lv.

Запрет касается игровых видов спорта взрослых, молодежных и юниорских возрастов.

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Также сообщается, что Латвия не может организовывать соревнования сборных по командным видам спорта, в которых под своим флагом или в нейтральном статусе будут выступать команды РФ или Беларуси.

"Основная цель принятых поправок к закону - еще раз подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и фундаментально заблокировать любые попытки России узаконить свои военные преступления через спортивную индустрию.

Основная идея поправок к Закону о спорте заключается в том, чтобы на национальном законодательном уровне определить, что латвийские команды по игровым видам спорта, например, по баскетболу, футболу или хоккею, не могут проводить взаимные игры с российскими и беларускими командами страны-агрессора, ни сами по себе, ни на нейтральном поле.

Это означает, что в случае, если будет установлено, что сборной Латвии придется играть против России или Белоруссии, международные спортивные организации должны будут уважать латвийское законодательство", - говорится в сообщении пресс-службы Сейма.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет допустил спортсменов РФ и Беларуси на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе.

В МОК утверждают, что к участию в ОИ-2024 допустят "очень ограниченное число спортсменов", а на Олимпийских играх в Париже ни на одном официальном объекте и официальном мероприятии не будет демонстрироваться флаг, гимн, цвета или любая другая идентификация России или Беларуси.

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