1 и 2 сентября возобновится европейская квалификация на чемпионат мира-2022 в Катаре. В эти дни пройдут матчи 4-го тура.
Расписание матчей 4-го тура
1 сентября
Группа А
21.45. Португалия - Ирландия
21.45. Люксембург - Азербайджан
Группа D
17.00. Казахстан - Украина
21.45. Франция - Босния и Герцеговина
Группа F
21.45. Дания - Шотландия
21.45. Фарерские острова - Израиль
21.45. Молдова - Австрия
Группа G
21.45. Латвия - Гибралтар
21.45. Норвегия - Нидерланды
21.45. Турция - Черногория
Группа Н
21.45. Мальта - Кипр
21.45. Россия - Хорватия
21.45. Словения - Словакия
2 сентября
Группа В
19.00. Грузия - Косово
21.45. Швеция - Испания
Группа С
21.45. Италия - Болгария
21.45. Литва - Северная Ирландия
Группа Е
21.45. Чехия - Беларусь
21.45. Эстония - Бельгия
Группа I
21.45. Андорра - Сан-Марино
21.45. Венгрия - Англия
21.45. Польша - Албания
Группа J
21.45. Исландия - Румыния
21.45. Лихтенштейн - Германия
21.45. Северная Македония - Армения
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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
- В первом матче Украина в гостях сыграла вничью с Францией (1:1), во втором дома не смогла обыграть Финляндию (1:1), а в третьем сыграла вничью с Казахстаном (1:1)
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.