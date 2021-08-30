Европейская квалификация ЧМ-2022: расписание матчей 4-го тура

Сборная Украины в рамках этого тура встретится с командой Казахстана.

1 и 2 сентября возобновится европейская квалификация на чемпионат мира-2022 в Катаре. В эти дни пройдут матчи 4-го тура. Расписание матчей 4-го тура 1 сентября Группа А 21.45. Португалия - Ирландия 21.45. Люксембург - Азербайджан Группа D 17.00. Казахстан - Украина 21.45. Франция - Босния и Герцеговина Группа F 21.45. Дания - Шотландия 21.45. Фарерские острова - Израиль 21.45. Молдова - Австрия Группа G 21.45. Латвия - Гибралтар 21.45. Норвегия - Нидерланды 21.45. Турция - Черногория Группа Н 21.45. Мальта - Кипр 21.45. Россия - Хорватия 21.45. Словения - Словакия 2 сентября Группа В 19.00. Грузия - Косово 21.45. Швеция - Испания Группа С 21.45. Италия - Болгария 21.45. Литва - Северная Ирландия Группа Е 21.45. Чехия - Беларусь 21.45. Эстония - Бельгия Группа I 21.45. Андорра - Сан-Марино 21.45. Венгрия - Англия 21.45. Польша - Албания Группа J 21.45. Исландия - Румыния 21.45. Лихтенштейн - Германия 21.45. Северная Македония - Армения Читайте такжеНа ЧМ-2022 по футболу могут ввести изменения в фиксации офсайда Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

В первом матче Украина в гостях сыграла вничью с Францией (1:1), во втором дома не смогла обыграть Финляндию (1:1), а в третьем сыграла вничью с Казахстаном (1:1)

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

Хозяин ЧМ-2022 Катар был приглашен УЕФА, чтобы сыграть в европейской квалификации для подготовки к турниру. Однако результаты матчей группы А с участием катарской сборной учитываться не будут. Все "домашние" игры Катар проведет в Европе.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Автор: Антон Дударь

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