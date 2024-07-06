Судья в дополнительное время не назначил пенальти в ворота сборной Испании, несмотря на то что мяч попал в руку защитнику.

УЕФА признала верным решение судьи Энтони Тейлора не ставить пенальти в ворота сборной Испании в поединке против сборной Германии на Евро-2024.

Напомним, сборная Германии вылетела с турира после поражения от испанцев со счетом 2:1. Судья Энтони Тейлор в дополнительное время не назначил пенальти в ворота сборной Испании, несмотря на то что мяч попал в руку защитнику Марку Кукурелье.

По информации BILD, Европейская футбольная ассоциация (УЕФА) признала решение Тейлора верным, потому что "рука Кукурельи не находилась в неестественном положении в момент удара". Следовательно, действия арбитра соответствуют руководству по судейству, которое было выпущено перед чемпионатом Европы.

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Главный арбитр УЕФА Роберто Розетти привел ряд примеров, в которых речь идет о попадании мяча в руку игрока в штрафной площади. В примере, который больше всего похож на случай с Кукурельей, пенальти быть не должно, подчеркнул Розетти.

При этом бывший немецкий арбитр Мануэль Грефе после матча заявил, что решение Тейлора осталось для него непонятным. "Кукурелье удалось подтянуть одну руку к телу, а другую — нет. Для меня, как для арбитра, это было показателем, чтобы назначить пенальти", - прокомментиовал он этот случай.

Евро-2024

5 июня сборная Испании выиграла в четвертьфинале у хозяев чемпионата - сборной Германии. Основное время закончилось со счетом 1:1. На 119-й минуте полузащитник испанской сборной Микель Мерино вывел свою команду вперед - шансов отыграться у Германии, несмотря на добавленные три минуты, уже не было.

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