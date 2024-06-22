Команда Сергея Реброва сыграет уже сегодня в 16:00 по киевскому времени.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров внес ряд изменений в состав команды, по сравнению с первой игрой на турнире с Румынией. На матч со Словакией внесены все 26 игроков, которые приехали в Германию.

Стартовый состав "сине-желтых"

На игру со Словакией Андрея Лунина в воротах заменит Анатолий Трубин. Вместо Ефима Конопли на правого защитника выйдет Александр Тымчик. В опорной зоне Владимир Бражко заменит Тараса Степаненко, а вместо Виктора Цыганкова на правом фланге будет играть Андрей Ярмоленко.

Кроме того, на поле в стартовом составе выйдут: Забарный, Матвиенко, Зинченко, Судаков, Шапаренко, Мудрик, Довбик.

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На замене: Бущан, Лунин, Конопля, Сваток, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Малиновский, Яремчук, Цыганков, Миколенко, Зубков, Бондарь, Ванат, Михайличенко.

Также стало известно, что сборная Украины по футболу на сегодняшний матч выйдет в домашнем комплекте экипировки желтого цвета. Зато команда соперника будет играть в синем.

Шансы Украины на Евро-2024

Согласно аналитическим прогнозам Football Meets Data, группа E, в которой присутствует сборная Украины, имеет наименьшие шансы на то, что третья команда из этого квартета не квалифицируется в плей-офф. Наибольшая вероятность, что дальше пройдут только две команды, у группы B, где представлены Испания, Италия, Хорватия и Албания.

Однако, если команды в группе наберут три очка, то они имеют 60% на выход в плей-офф, несмотря на разницу забитых и пропущенных мячей. Но, когда эта разница будет нулевой, то шансы поднимаются уже до 98%.

Опираясь на эти данные, группа сборной Украины имеет наибольшие шансы на три команды в плей-офф Евро-2024. Отметим, что в 1/8 финала выходят четыре из шести лучших третьих команд.

Напомним, уже сегодня, 21 июня, на "Дюссельдорф Арене" в Дюссельдорфе команда Сергея Реброва сыграет со Словакией. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Также после первого матча с Румынией, сборная Украины опустилась в рейтинге FIFA. Сейчас "сине-желтые" занимают 24-е место. По сравнению с прошлым рейтингом сборная Украины потеряла две позиции.

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