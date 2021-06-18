18 июня на Евро-2020, который стартовал 11 июня, пройдет три поединка в рамках второго тура. Хорватия, которая минимально уступила в первом туре Англии, попробует набрать себе первые очки в копилку, а Словакия будет доказывать всем, что их победа над Польшей - это не случайность.

16.00. Группа Е. Швеция - Словакия

Трансляция - телеканал "Футбол 1", "Футбол 2"

19.00. Группа D. Хорватия - Чехия

Трансляция - "Футбол 1", "Футбол 2"

22.00. Группа D. Англия - Шотландия

Трансляция - телеканал "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2"

Через пандемию коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Турнир стартовал 11 июня - церемония открытия прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но трибуны разрешено заполнять не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.