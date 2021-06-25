Групповой раунд финальной части Евро-2020 завершился. Сборная Украины едва смогла пробиться в плей-офф. "Желто-синие" впервые за всю историю независимости сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы.
29 июня в шотландском Глазго команда Андрея Шевченко попытается обыграть сборную Швеции. Если украинская национальная дружина одолеет скандинавскую команду, то в 1/4 финала попадет на победителя пары Англия - Германия.
В скобках ниже указано место проведения игры.
Евро-2020, 1/8 финала
26 июня
19:00. Уэльс - Дания (Амстердам)
Трансляция - телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2"
22:00. Италия - Австрия (Лондон)
Трансляция - телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Украина"
27 июня
19:00. Нидерланды - Чехия (Будапешт)
Трансляция - телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2"
22:00. Бельгия - Португалия (Севилья)
Трансляция - телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Украина"
28 июня
19:00. Хорватия - Испания (Копенгаген)
Трансляция - телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2"
22:00. Франция - Швейцария (Бухарест)
Трансляция - телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Украина"
29 июня
19:00. Англия - Германия (Лондон)
Трансляция - телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2"
22:00. Швеция - Украина (Глазго)
Трансляция - телеканалы "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Украина"
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Евро-2020: что нужно знать
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранил название "Евро-2020". Церемония открытия турнира прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.
Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.
Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но на большинстве стадионов трибуны разрешено заполнять не на 100%.
Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.
В мае была представлена официальная песня Евро-2020.
Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира.
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