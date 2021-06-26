Александр Зубков имеет шансы сыграть со Швецией / фото УАФ
Сборная Украины, которая вышла в плей-офф Евро-2020, готовится к матчу 1/8 финала против Швеции.
YouTube-канал vZbirna опубликовал видео с тренировки украинской сборной.
"Желто-синие" тренируются перед плей-офф в Бухаресте. К матчу против шведской сборной готовятся 25 футболистов - уже без защитника Дениса Попова, который вернулся в Киев.
В то же время Александр Зубков, который получил травму в матче с Нидерландами, уже приступил к индивидуальной работе на поле.
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Украина - Швеция: перед матчем
- Сборная Украины сыграет против сборной Швеции 29 июня в Глазго.
- Украина вышла в плей-офф с третьего места в группе, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.
- Швеция набрала 7 очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.
- Футболисты сборной Украины оценили выход в плей-офф на Швецию.
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