Команда Андрея Шевченко сыграет в 1/8 финала 29 июня.

Сборная Украины, которая вышла в плей-офф Евро-2020, готовится к матчу 1/8 финала против Швеции.

YouTube-канал vZbirna опубликовал видео с тренировки украинской сборной.

"Желто-синие" тренируются перед плей-офф в Бухаресте. К матчу против шведской сборной готовятся 25 футболистов - уже без защитника Дениса Попова, который вернулся в Киев.

В то же время Александр Зубков, который получил травму в матче с Нидерландами, уже приступил к индивидуальной работе на поле.

Украина - Швеция: перед матчем

Сборная Украины сыграет против сборной Швеции 29 июня в Глазго.

Украина вышла в плей-офф с третьего места в группе, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.

Швеция набрала 7 очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

Футболисты сборной Украины оценили выход в плей-офф на Швецию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь