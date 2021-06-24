Сборная Украины продолжит борьбу на турнире.

Сборная Украины прошла в плей-офф Евро-2020, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места на групповом этапе.

Видео опубликовал YouTube-канал vZbirna.

Украинская команда следила за ходом матчей Словакия - Испания и Швеция - Польша.

Затем футболисты, тренер и персонал собрались на ужин и встретили новость аплодисментами. Они делились радостными эмоциями и поздравляли друг друга.

Сборная Украины на Евро-2020: результаты

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Автор: Антон Дударь