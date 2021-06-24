Игроки сборной Украины / фото REUTERS
Сборная Украины прошла в плей-офф Евро-2020, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места на групповом этапе.
Видео опубликовал YouTube-канал vZbirna.
Украинская команда следила за ходом матчей Словакия - Испания и Швеция - Польша.
Затем футболисты, тренер и персонал собрались на ужин и встретили новость аплодисментами. Они делились радостными эмоциями и поздравляли друг друга.
Сборная Украины на Евро-2020: результаты
- В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.
- Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.
- В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.
- В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.
- Соперником сборной Украины по плей-офф стала команда Швеции. Украинцы проведут матч 29 июня в Глазго.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram