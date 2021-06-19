Бундестим реабилитировались перед своими фанатами за поражение в первом туре.

В центральном поединке всего второго тура Евро-2020 встречались действующие чемпионы Европы Португалия и традиционно мощная Германия. Зрители на поле "Альянц Арены" в Мюнхене увидели целых 6 голов.

Открыл счет во встрече Криштиану Роналду. Португальцы выбежали в быструю контратаку, вингер "Ливерпуля" Диого Жота отпасовал на капитана, а Роналду переправил мяч в пустые ворота. Впрочем, Германия провела великолепный первый тайм. Бундестим не смутились от пропущенного мяча, а наоборот, продолжили давить и идти вперед. И подопечные Йоахима Лева смогли отыграться и повести в счете еще до перерыва. На 35-й минуте прострел Робина Гозенса ненароком замкнул один из лучших защитников мира Рубен Диаш. А на 39-й минуте Рафа Герейро срезал мяч в собственные ворота после мощного прострела Йозуа Киммиха.

В период с 51-й по 60-ю минуту счет стал вообще 1:4. Кай Хаверц забил после асиста Гозенса, а потом собственно сам Гозенс сделал счет разгромным. Но Португалия смогла отквитать один гол: Роналду отдал пас на Жоту и тот сократил отставание.

Португалия - Германия - 2:4

Голы: Роналду, 15, Жота, 67 - Р. Диаш, 35, (автогол), Геррейру, 39, (автогол), Хаверц, 51, Гозенс, 60

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Р. Диаш, Геррейру, Б. Силва (Санчеш, 46), Данилу, В. Карвалью (Рафа Силва, 58), Жота (А. Силва, 83), Роналду, Б. Фернандеш (Моутинью, 64)

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс (Джан, 63), Киммих, Кроос, Гозенс (Хальстенберг, 62), Гюндоган (Зюле, 73), Хаверц (Горецка, 73), Гнабри, Мюллер

Обзор всего матча.

Видео обзор первого тайма.

Евро-2020: Группа F

Группу F на Евро-2020 называют "группой смерти". В нее попали сборные Франции, Германии, Португалии и Венгрии.

В первом туре Германия уступила Франции, а Португалия разгромила Венгрию. На данный момент турнирная таблица в группе выглядит так.

Матчи этой группы проходят в Мюнхене и Будапеште.

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Автор: Артем Будрин