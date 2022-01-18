Английский "Эвертон" объявил, что Данкан Фергюсон будет исполняющим обязанности главного тренера в их команде.
Об этом сообщает пресс-служба "Эвертона".
50-летний шотландец заменит Рафаэля Бенитеса, который был уволен за неудачные результаты.
Фергюсон в качестве футболиста провел за "Эвертон" более 200 поединков. Данкан во второй раз в своей карьере взял на себя роль и. о. главного тренера "ирисок" (впервые это было в 2019 году).
Бенитес был инициатором приглашения в "Эвертон" украинца Виталия Миколенко. Однако после ужасного матча с "Норвичем" Рафаэля отправили в отставку.
"Эвертон": результаты в сезоне
- "Эвертон" за весь сезон одержал всего пять побед в АПЛ. Пока команда идет 16-й в чемпионате, всего на шесть очков опережая зону вылета (при двух матчах в запасе).
- Также "ириски" вылетели из Кубка лиги на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти "КПР", и прошли до четвертого раунда Кубка Англии, где встретятся с "Брентфордом".
- Следующий матч "Эвертон" проведет 22 января против "Астон Виллы".
Виталий Миколенко: трансфер в "Эвертон"
- Миколенко является воспитанником киевского "Динамо". Английский "Эвертон" приобрел защитника у киевлян за 22 миллиона евро.
- Украинец подписал с "Эвертоном" контракт, который действует до лета 2026 года.
- Виталий зарабатывает в "Эвертоне" 58 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
- Миколенко дебютировал за новый клуб в Кубке Англии и отыграл 120 минут на поле.
- В АПЛ украинский защитник дебютировал в матче против "Норвича" (1:2).