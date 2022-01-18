Данкан Фергюсон возглавил "ирисок" в статусе и. о. главного тренера.

Английский "Эвертон" объявил, что Данкан Фергюсон будет исполняющим обязанности главного тренера в их команде.

Об этом сообщает пресс-служба "Эвертона".

50-летний шотландец заменит Рафаэля Бенитеса, который был уволен за неудачные результаты.

Фергюсон в качестве футболиста провел за "Эвертон" более 200 поединков. Данкан во второй раз в своей карьере взял на себя роль и. о. главного тренера "ирисок" (впервые это было в 2019 году).

Бенитес был инициатором приглашения в "Эвертон" украинца Виталия Миколенко. Однако после ужасного матча с "Норвичем" Рафаэля отправили в отставку.

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"Эвертон" за весь сезон одержал всего пять побед в АПЛ. Пока команда идет 16-й в чемпионате, всего на шесть очков опережая зону вылета (при двух матчах в запасе).

Также "ириски" вылетели из Кубка лиги на стадии 1/16 финала, уступив в серии пенальти "КПР", и прошли до четвертого раунда Кубка Англии, где встретятся с "Брентфордом".

Следующий матч "Эвертон" проведет 22 января против "Астон Виллы".

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