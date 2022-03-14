Гари Линекер выразил восхищение Андреем Ярмоленко, который, несмотря на войну в Украине, нашел в себе силы играть в футбол.

В воскресенье, 13 марта, лондонский "Вест Хэм" одержал победу над "Астон Виллой" со счетом 2:1.

Один из голов "молотобойцев" забил украинский нападающий Андрей Ярмоленко.

После гола капитан сборной Украины расплакался - предыдущие туры он даже не попадал в заявку, занимаясь помощью Украине, которая воюет с Россией.

Легенду английского футбола Гари Линекера это поразило и он опубликовал пост в своем аккаунте в Твиттере, в котором выразил восхищение Ярмоленко, который, несмотря на войну в Украине, нашел в себе силы не только выйти на поле, но и стать одним из героев матча.

"Победа "Вест Хэма" и гол для Андрея Ярмоленко. Как ему удалось сосредоточиться и играть, не говоря уже о том, чтобы забить - это за гранью моего понимания. Украинцы невероятны", - написал Линекер.

Добавим, что после 29 сыгранных туров в активе "Вест Хэма" 48 набранных очков и они занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

В текущем сезоне Андрей Ярмоленко сыграл 12 матчей и забил всего один гол в рамках английской Премьер лиги.

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