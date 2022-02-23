Мэр Лондона Садик Хан следом за Борисом Джонсоном выступил за перенос финала Лиги чемпионов-2021/2022 из Санкт-Петербурга.
Садик Хан заявил, что Лондон готов принять финал ЛЧ в случае его переноса. Также политик добавил, что если УЕФА не перенесет матч из Санкт-Петербурга, то этим поощерит агрессию РФ.
"Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение такого матча - это привилегия. Представьте, какое впечатление мы бы произвели, если бы УЕФА провел финал в Санкт-Петербурге? Это наградит агрессивные действия путинской России", - приводит слова мэра столицы Великобритании Evening Standart.
За перенос финала ЛЧ из России ранее выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Комментируя проведение финала турнира в Санкт-Петербурге, он заявил, что считает "немыслимым" проведение больших футбольных турниров в России после признания Путиным независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Также идею переноса финала из России поддержала министр культуры Великобритании Надин Доррис.
"Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене, чтобы узаконить свое незаконное вторжение в Украину", - заявила Доррис.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в свою очередь заявил, что пока не рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
Напомним, финал Лиги чемпионов 2021/2022 запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".
Лига чемпионов: что нужно знать о турнире
- Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры - 8, 9, 15 и 16 марта. Полное расписание матчей здесь.
- Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов запланирована на 18 марта в швейцарском Ньоне.
- Финал Лиги чемпионов 2021/2022 должен состояться 28 мая в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".
- Действующим победителем ЛЧ является лондонский "Челси", обыгравший в финале прошлогоднего турнира "Манчестер Сити".