Мэр Лондона Садик Хан призывает УЕФА перенести финал Лиги чемпионов.

Мэр Лондона Садик Хан следом за Борисом Джонсоном выступил за перенос финала Лиги чемпионов-2021/2022 из Санкт-Петербурга.

Садик Хан заявил, что Лондон готов принять финал ЛЧ в случае его переноса. Также политик добавил, что если УЕФА не перенесет матч из Санкт-Петербурга, то этим поощерит агрессию РФ.

"Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение такого матча - это привилегия. Представьте, какое впечатление мы бы произвели, если бы УЕФА провел финал в Санкт-Петербурге? Это наградит агрессивные действия путинской России", - приводит слова мэра столицы Великобритании Evening Standart.

За перенос финала ЛЧ из России ранее выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Комментируя проведение финала турнира в Санкт-Петербурге, он заявил, что считает "немыслимым" проведение больших футбольных турниров в России после признания Путиным независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Также идею переноса финала из России поддержала министр культуры Великобритании Надин Доррис.

"Мы не позволим президенту Путину использовать события на мировой арене, чтобы узаконить свое незаконное вторжение в Украину", - заявила Доррис.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в свою очередь заявил, что пока не рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

Напомним, финал Лиги чемпионов 2021/2022 запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

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