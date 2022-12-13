Златан Ибрагимович уверен, что сборная Аргентины выиграет мундиаль в Катаре.

Во вторник, 13 декабря, сборная Аргентины разгромила национальную команду Хорватии в полуфинале ЧМ-2022 и стала первым финалистом мундиаля в Катаре.

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что Аргентина станет победителем чемпионата мира-2022. Легендарный швед заявил, что данное событие предначертано.

"Я думаю, уже предначертано, кто победит, и вы знаете, кого я имею в виду. Я думаю, что Месси поднимет трофей, это уже предначертано", - приводит слова Ибрагимовича goal.com.

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Сборная Аргентины победила Хорватию со счетом 3:0. Дублем в составе "альбиселесте" отличился Хулио Альварес и еще один гол забил Лионель Месси.

В финале ЧМ-2022 аргентинцы сыграют против победителя противостояния национальных сборных Франции и Марокко. Этот матч состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что перед полуфинальными матчами букмекеры назвали главным фаворитом ЧМ-2022 в Катаре национальную сборную Франции.

Напомним, именно сборная Франции является действующим победителем чемпионата мира. В финале ЧМ-2018 подопечные Дидье Дешама обыграли Хорватию.

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