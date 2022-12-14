Лука Модрич считает, что судья несправедливо назначил пенальти в ворота сборной Хорватии.

Во вторник, 13 декабря, в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу сборная Хорватии с разгромным счетом проиграла Аргентине.

Капитан хорватской национальной команды Лука Модрич прокомментировал результат матча и заявил, что арбитр встречи назначил несуществующий пенальти, чем сломал игру.

"Больше всего меня беспокоит первый гол. На мой взгляд, там не было пенальти. Арбитр должен был назначить угловой в нашу пользу, но не сделал этого, а потом назначил несуществующий пенальти. Это сломало игру.

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До пенальти мы хорошо играли, контролировали игру. Нам немного не хватило остроты в атаке, чтобы быть более опасными. Но до гола Аргентины у нас не было проблем, они не доставляли нам проблем вплоть до пенальти. Это огорчает. В скором времени они забили второй гол. После такого тяжело играть", - приводит слова Модрича Sportske Novosti.

Напомним, сборная Аргентины открыла счет в матче с Хорватией, реализовав 11-метровый удар, который судья назначил за фол вратаря Ливаковича против аргентинского форварда Хулио Альвареса. Пенальти реализовал Лионель Месси. Еще два гола в ворота хорватов забил Хулио Альварес.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с победителем пары Франция - Марокко. Национальная команда Хорватии сыграет в матче за третье место.

Финал чемпионата мира в Катаре состоится 18 декабря, матч за треье место - 17 декабря.

Добавим, что на ЧМ-2018 сборная Хорватии дошла до финала, где уступила национальной команде Франции.

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