Лионель Месси верит в успех Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

Нападающий французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси поделился своим мнением о фаворитах ЧМ-2022 по футболу, который проходит в Катаре.

Звездный футболист оценил шансы Аргентины победить на чемпионате мира и назвал других фаворитов в борьбе за трофей.

"Аргентина - это сила, она всегда среди лучших. Перед началом турнира мы знали, что являемся одними из претендентов на победу. Нужно было доказать это на поле. К счастью, мы делаем это. Надеюсь, мы продолжим делать эти маленькие шаги.

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Мы следим за чемпионатом мира и, если удается, смотрим матчи. Как я и говорил на старте турнира, Бразилия играет очень хорошо. Несмотря на поражение от Камеруна, Бразилия остается одним из главных фаворитов. Как и Франция.

А еще Испания. Хотя она и вышла в плей-офф так, как вышла, Испания играет очень хорошо. У них есть четкое понимание того, что они хотят сделать, когда получат мяч. Они очень много владеют мячом", - приводит слова Месси издание Ole.

Добавим, что сборная Аргентины стартовала на ЧМ-2022 с сенсационного поражения против Саудовской Араваии (1:2), однако потом одержала победы над Мексикой (2:0) и Польшей (2:0) и заняла первое место в своей группе, завоевав путевку в плей-офф турнира.

В 1/8 финала Аргентина взяла верх в противостоянии с Австралией и вышла в 1/4 финала катарского мундиаля, где сыграет с Нидерландами. Матч запланирован на 9 декабря.

Лионель Месси на ЧМ-2022 сыграл 4 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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