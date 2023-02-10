Михаил Мудрик готовится с командой к игре АПЛ против "Вест Хэма".

Полузащитник национальной сборной Украины Михаил Мудрик, который этой зимой перебрался из "Шахтера" в "Челси", продолжает свою адаптацию в новой команде.

На тренировке лондонской команды украинец отличился потрясающим голом.

В одном из эпизодов 22-летний вингер не очень удачно обработал мяч, подняв его в воздух, но сразу исправился. Мудрик нанес удар с лета, а мяч залетел в сетку рикошетом от штанги вблизи девятки.

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Партнеры по команде встретили овациями гол Михаила.

Напомним, за трансфер Михаила Мудрика "Челси" заплатил "Шахтеру" 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро "горняки" получат в качестве бонусов.

Украинский вингер подписал контракт с лондонским грандом на 8,5 лет.

Трансфер Мудрика в "Челси" стал самым дорогостоящим в истории украинского футбола. Он обошел сделку по Андрею Шевченко между "Миланом" и "Челси" - тогда итальянский клуб получил за форварда 43,88 миллиона евро.

В составе "Челси" Мудрик дебютировал в игре 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля". Всего украинец сыграл за "синих" два матча, результативными действиями не отличался.

Следующий поединок "Челси" проведет против "Вест Хэма" в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. Матч состоится в субботу, 11 февраля.

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