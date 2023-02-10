Полузащитник национальной сборной Украины Михаил Мудрик, который этой зимой перебрался из "Шахтера" в "Челси", продолжает свою адаптацию в новой команде.
На тренировке лондонской команды украинец отличился потрясающим голом.
В одном из эпизодов 22-летний вингер не очень удачно обработал мяч, подняв его в воздух, но сразу исправился. Мудрик нанес удар с лета, а мяч залетел в сетку рикошетом от штанги вблизи девятки.
Партнеры по команде встретили овациями гол Михаила.
Some stunners. 🤭 pic.twitter.com/8XWQk57Wwi— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 9, 2023
Напомним, за трансфер Михаила Мудрика "Челси" заплатил "Шахтеру" 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро "горняки" получат в качестве бонусов.
Украинский вингер подписал контракт с лондонским грандом на 8,5 лет.
Трансфер Мудрика в "Челси" стал самым дорогостоящим в истории украинского футбола. Он обошел сделку по Андрею Шевченко между "Миланом" и "Челси" - тогда итальянский клуб получил за форварда 43,88 миллиона евро.
В составе "Челси" Мудрик дебютировал в игре 21-го тура АПЛ против "Ливерпуля". Всего украинец сыграл за "синих" два матча, результативными действиями не отличался.
Следующий поединок "Челси" проведет против "Вест Хэма" в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. Матч состоится в субботу, 11 февраля.