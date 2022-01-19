Пресс-служба ЦСКА угодила в скандал.

Пресс-служба московского ЦСКА спровоцировала скандал, когда решила пошутить по поводу приобретения турецкого футболиста Юсуфа Языджи, который на правах аренды присоединился к "армейцам" с французского "Лилля".

В Тwitter ЦСКА появился видеоролик, где в ходе выдуманной юмористической переписки российский клуб якобы убеждал перейти Языджи к себе.

В ролике, представленном в соцсетях ЦСКА, аккаунт клуба сначала пролайкал фотографии Юсуфа, а затем вступил в переписку на английском языке.

Турецкий футболист типа игнорировал, пока ЦСКА не написал ему: "Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ". И турок моментально дал ответ: "Пять минут, уже еду!".

Ролик удалили из всех аккаунтов ЦСКА приблизительно через 15-20 минут после публикации, но видео и скриншоты распространились в социальных сетях.

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов уже отстранил создателей видеоролика от работы.

Отметим, что Юсуф Языджи - 24-летний полузащитник национальной сборной Турции. У него 38 матчей за родную сборную. С 2015 по 2019 год Юсуф играл за турецкий "Трабзонспор", а потом перешел в "Лилль", с которым стал чемпионом Франции. Теперь Языджи ушел в аренду в ЦСКА. Transfermarkt оценивает Юсуфа в 15 млн евро.

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