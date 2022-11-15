Появились новые отрывки скандального интервью Криштиану Роналду.

Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду накануне дал резонансное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал руководство клуба и унизил главного тренера команды Эрика тен Хага.

Теперь появились новые отрывки интервью португальского форварда, который, по всей видимости, больше не намерен оставаться в стане "красных дьяволов" и решил рассказать болельщикам о всех проблемах внутри клуба.

На этот раз Роналду раскрыл настоящую причину своего отсутствия на предсезонной подготовке "Манчестер Юнайтед", о чем говорили все лето.

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"Я встретился с руководством "Манчестер Юнайтед" и они как бы не верили мне, что что-то не так. Из-за этого я плохо себя чувствовал.

Они не верили мне. И это ранит меня, потому что они усомнились в моем честном слове, что мне было трудно, особенно из-за Беллы (младшая дочь), когда мы провели неделю в больнице, потому что у Беллы были большие проблемы.

Поэтому я и не отправился на предсезонку. Я не мог бросить семью ради предсезонной подготовки. Поэтому меня там не было", - приводит слова Роналду talkSPORT.

Напомним, Криштиану Роналду этим летом полностью пропустил подготовку "Манчестер Юнайтед" к новому сезону. Португалец также не отправился с командой в предсезонное турне по Тайланду и Австралии.

Тогда СМИ связывали поведение Роналду с желанием португальца покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в другой клуб.

Добавим, что этим летом "Манчестер Юнайтед" возглавил нидерландский специалист Эрик тен Хаг и у португальского форварда не сложились с ним отношения. При нем Роналду потерял место в основном составе и португалец начал открыто критиковать наставника "МЮ".

Один из самых скандальных поступков Криштиану случился в октябре в матче 12-го тура АПЛ против "Тоттенхэма". Тен Хаг оставил Роналду на скамейке запасных на матч с лондонским клубом и не выпускал до завершения второго тайма. За несколько минут до финального свистка тренер "МЮ" хотел провести замену и выпустить Криштиану на поле, но португалец отказался выходить на замену и покинул стадион до завершения игры.

После этого главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг отстранил португальского форварда от работы с основной командой, однако впоследствии вернул в состав.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду сыграл всего 16 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста (в АПЛ – 10 поединков, 1 гол).

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