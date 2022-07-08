Криштиану Роналду хочет сменить клубную прописку этим летом.

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду устроил бунт в "Манчестер Юнайтед" на фоне слухов о возможном трансфере форварда.

Ранее 37-летний нападающий бойкотировал несколько тренировочных занятий команды. Теперь же стало известно, что именитый футболист не отправится на предсезонный тур в Таиланд вместе с "красными дьяволами", сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Роналду, похоже, принял твердое решение покинуть "МЮ" в летнее трансферное окно. И если ранее руководство английского клуба не хотело отпускать португальского голеадора, то после четырех кряду пропущенных тренировок, терпение боссов команды закончилось.

"Красные дьяволы" готовы рассмотреть предложения по трансферу Роналду.

Криштиану хочет уйти из "МЮ", поскольку не верит в шансы выиграть английскую Премьер-лигу в следующем сезоне с манкунианцами, а также из-за того, что хочет играть в Лиге чемпионов, куда не смог пробиться клуб.

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?

Несмотря на статус португальского форварда, не так много команд готовы пригласить его в свои ряды. В некоторых случаях это связано с личностными характеристиками футболиста, в других же из-за высоких финансовых запросах португальца.

Среди главных претендентов на Роналду СМИ называют испанские "Барселону" и "Реал", итальянские "Рому" и "Наполи", немецкую "Баварию" и английский "Челси".

"Бавария" Мюнхен

"Бавария" могла бы стать идеальным вариантом для самого Роналду. Клуб постоянно становится чемпионом в Германии (в минувшем сезоне мюнхенцы завоевали 10-й кряду трофей Бундеслиги), является постоянным фаворитом на победу в Лиге чемпионом. В Мюнхене Криштиану определенно мог бы пополнить свою копилку наград еще несколькими трофеями.

Слухи о переходе Роналду в "Баварию" появились после того, как лидер атак мюнхенского клуба Роберт Левандовски выразил желание покинуть немецкий клуб и перейти в "Барселону". Роналду рассматривался в качестве замены польскому нападающему. Однако в последнее время трансфер Левандовски в "Барселону" застопорился. Это связано с тем, что "Бавария" не готова "за копейки" отпускать своего главного нападающего, даже несмотря на желание самого поляка сменить команду. "Барселона" же не может позволить себе выплатить запрашиваемые мюнхенским клубом 50 млн евро за Левандовски, поскольку имеет финансовые проблемы.

Таким образом, вариант с переходом Роналду в "Баварию" становится маловероятным. К тому же, накануне генеральный директор "Баварии" Оливер Кан заявил, что мюнхенский клуб не будет этим летом подписывать Криштиану Роналду.

"Несмотря на то, что я считаю Криштиану Роналду одним из величайших, его трансфер не соответствует нашей философии", - кратко сказал Кан.

Что касается "Ромы" и "Наполи", маловероятно, что Роналду сделает выбор в пользу одной из этих команд. Эти команды еще не готовы бороться за победу в чемпионате Италии, а в Лиге чемпионов тем более.

"Реал" Мадрид

Мадридский "Реал" потерпел фиаско в это трансферное окно, упустив возможность заполучить звездного французского форварда Килиана Мбаппе, который принял решение продлить соглашение с ПСЖ еще на три сезона.

Теперь "Реалу" нужно найти достойную замену французу и в краткосрочной перспективе вариант с возвращением Роналду на "Сантьяго Бернабеу" смотрится весьма даже неплохо. Португалец является любимчиком местной публики и с маркетиноговой точки зрения "сливочные" смогли очень неплого заработать на возвращении Роналду. На его презентанцию может и не соберется 80 тысяч зрителей, как в прошлый раз, но тысяч 50 он точно сможет собрать. Футболки с его фамилией также будут раскупаться очень хорошо.

В плане результатов Роналду также может быть полезным "Реалу". Он определенно не будет лишним в связке с Винисиусом и Бензема и забьет свои 25-30 голов за сезон, если не больше.

Но вот пойдет ли президент "Реала" Флорентино Перес на то, чтобы вернуть Роналду в Мадрид, это уже другой вопрос. Отношения у них напряженные. Но учитывая, что этот союз может быть выгоден обеим сторонам, то они могли бы найти какой-нибудь компромисс.

"Челси" Лондон

Лондонский "Челси" также интересуется ситуацией вокруг Криштиану Роналду. "Синие" накануне отдали своего нападающего Ромелу Лукаку в "Интер" и остались без ярко выраженного форварда. Тимо Вернер, несмотря на все свои качества, не оправдал возложенных на него надежд.

Учитывая все проблемы "Челси" в линии атаки, Роналду был бы для них идеальным вариантом. Португальцу не нужно времени на адаптацию в АПЛ, за него не придется много платить, плюс, это был бы отличный маркетинговый ход для новых владельцев "Челси", чтобы продемонстрировать свои амбиции.

Сам 37-летний португальский нападающий заинтересован в переходе в "Челси", который занял третье место в прошлом сезоне АПЛ и сыграет в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Лондонскому клубу сообщили, что форвард готов к переговорам, но руководство "Челси", как сообщает ESPN, пока не решило, делать ли официальное предложение о трансфере.

Британские СМИ сообщают, что агент Роналду Жорже Мендеш уже контактировал с совладельцем "Челси" Тоддом Боули, который после ухода Марины Грановской и Петра Чеха из клуба выполняет функции спортивного директора "синих".

"Барселона"

Пожалуй наиболее неожиданным и скандальным был бы переход Роналду в "Барселону". Это вообще похоже на что-то из области фантастики, однако это действительно возможно.

"Барселона" действительно рассматривает вариант с подписание Роналду. Каталонскому гранду очень нужен забивной форвард, чтобы конкурировать с "Реалом" и "Атлетико" в борьбе за чемпионство, а также достойно выступать на международной арене. "Блаугранас" рассчитывали подписать этим летом в линию атаки Роберта Левандовски, однако этот трансфер на грани срыва. Покупка Роналду обошлась бы "Барселоне" гораздо дешевле.

Важно отметить, что президент "Барселоны" накануне ужинал с агентом 37-летнего португальца Жорже Мендешем и обсуждал возможный переход Роналду. Жоан Лапорта подтвердил эту информацию.

"Это правда, я ужинал с Мендешем. Ничего не буду исключать, это не соответствует нашим интересам. Не буду конкретизировать то, что говорил Мендеш, мне всегда интересно поговорить с ним, он рассказывает о ситуации на трансферном рынке", - цитирует Лапорту AS.

Отмечается, что Лапорта еще прошлым летом рассматривал возможность приобретения португальца, однако вынужден был отказаться от идеи из-за сложного экономического положения клуба.

Итог, у Роналду есть действительно неплохие варианты продолжения карьеры и сидеть ему в "Манчестер Юнайтед", который откровенно проваливается в последние годы, нет никакого смысла. Криштиану уже 37 лет, ему осталось играть не так и много на наивысшем уровне, а учитывая его амбиции и постоянное желание побеждать, он точно не захочет потратить свои последние годы карьеры, чтобы выступать в Лиге Европы и болтаться в середине турнирной таблицы АПЛ.

Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"