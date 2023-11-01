Лионель Месси получил свой восьмой "Золотой мяч" в карьере.

Известный экс-футболист ПСЖ и сборной Франции Жером Ротен отреагировал на итоги церемонии вречения "Золотого мяча-2023".

45-летний француз раскритиковал решение отдать награду Лионелю Месси. По его словам, приз должен был выиграть нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, выигравший требл с "горожанами" в прошлом сезоне.

"Это позор! Конечно, это позор! По мне, так Холанд должен был его выиграть. В период с августа 2022 года по июнь 2023 года по каким критериям мы считаем, что Месси лучше остальных? В принципе, нет такого критерия, по которому он был бы номером один.

Если говорить о трофеях, то он уступает Холанду, даже если тот выиграл чемпионат мира. Холанд выиграл все с "Манчестер Сити", и, конечно, нельзя сравнивать на основе чемпионата мира, потому что Холанд - норвежец.

Холанд побил все рекорды. Даже в ПСЖ Месси не был на голову выше остальных. Он даже не был лучшим игроком в клубе. Это проблематично, что парень, который получает "Золотой мяч", который должен быть лучшим игроком в мире, даже не был лучшим игроком в своем клубе.

В течение трех или четырех лет Месси не был лучшим игроком в мире. Мы должны прекратить это безумие. И за эти четыре года он выиграл два "Золотых мяча". Так что для меня это позор. Я не могу поверить своим глазам", - приводит слова Ротена RMC Sport.

Напомним, 30 октября в театре "Шатле" состоялась 67-я торжественная церемония вручения "Золотого мяча-2023". Приз лучшему футболисту мира от журнала France Football получил Лионель Месси. Для аргентинца это восьмая подобная награда в карьере, что является абсолютным рекордом. У Криштиану Роналду пять "Золотых мячей".

Добавим, что в прошлом сезоне Месси отличился 38 забитыми голами и 25 ассистами в составе ПСЖ и сборной Аргентины.

С национальной командой Лионель стал победителем ЧМ-2022 по футболу, а с парижанами выиграл французскую Лигу 1.

Минувшим летом Лионель Месси покинул ПСЖ и перешел в американский "Интер Майами". Таким образом, аргентинец стал первым игроком в истории, получившим "Золотой мяч", представляя команду не из европейского чемпионата.

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