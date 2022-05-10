Клуб немецкой Бундеслиги "Майнц" презентовал домашнюю форму на сезон 2022/2023.
В новой экипировке присутствуют элементы в поддержку Украины, которая борется с российскими оккупантами.
На груди у футболки размещен логотип благотворительно спонсора клуба, который изображен в виде контура сердца сине-желтого цвета. А также надпись "You'll never walk alone" ("Ты никогда не будешь один"), нанесенная сине-желтыми буквами.
Во время видеопрезентации игроки обратились к спортивному сообществу.
"Каждую неделю мы выходим на поле и играем в футбол. И это прекрасно. Это касается нас, это объединяет нас. Но в мире происходят вещи, из-за которых футбол кажется неактуальным.
Борьба. Убийства. Люди теряют своих близких. Бессмысленные войны по всему миру. Еженедельно мы поем "You'll never walk alone", и это не только о футболе. Это о поддержке страдающих людей. Это не только борьба друг за друга на поле, это борьба за мир", – говорится в обращении.
🕊️🇺🇦 pic.twitter.com/nhM0eh1fWm— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) May 9, 2022
Футболисты впервые наденут ее в домашнем матче против "Айнтрахта" в субботу, 14 мая.
Кроме того, ФК "Майнц" организовал благотворительную программу в рамках реализации этой формы. Каждые 10 евро от покупки будут переданы Фонду "Лучший мир" на помощь Украине.
Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже больше двух месяцев.
Чемпионат Германии: положение команд
- "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии, обыграв в матче 31-го тура Бундеслиги "Боруссию" Дортмунд.
- После 33-х сыгранных туров в активе "Баварии" 76 очков. У "Боруссии" Д, которая идет на втором месте, 66 заработанных баллов.
- Третья строчка турнирной таблицы Бундеслиги за "Байером". У леверкузенсокго коллектива 61 очко.
- "Майнц" идет на 9-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 45 заработанных баллов.
- В зоне вылета находятся: "Штутгарт" (16-е место, 30 очков), "Арминия" (17-е место, 27 очков), "Гройтер Фюрт" (18-е место, 18 очков).