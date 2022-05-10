Клуб Бундеслиги "Майнц" выразил свою солидарность с Украиной.

Клуб немецкой Бундеслиги "Майнц" презентовал домашнюю форму на сезон 2022/2023.

В новой экипировке присутствуют элементы в поддержку Украины, которая борется с российскими оккупантами.

На груди у футболки размещен логотип благотворительно спонсора клуба, который изображен в виде контура сердца сине-желтого цвета. А также надпись "You'll never walk alone" ("Ты никогда не будешь один"), нанесенная сине-желтыми буквами.

Во время видеопрезентации игроки обратились к спортивному сообществу.

"Каждую неделю мы выходим на поле и играем в футбол. И это прекрасно. Это касается нас, это объединяет нас. Но в мире происходят вещи, из-за которых футбол кажется неактуальным.

Борьба. Убийства. Люди теряют своих близких. Бессмысленные войны по всему миру. Еженедельно мы поем "You'll never walk alone", и это не только о футболе. Это о поддержке страдающих людей. Это не только борьба друг за друга на поле, это борьба за мир", – говорится в обращении.

Футболисты впервые наденут ее в домашнем матче против "Айнтрахта" в субботу, 14 мая.

Кроме того, ФК "Майнц" организовал благотворительную программу в рамках реализации этой формы. Каждые 10 евро от покупки будут переданы Фонду "Лучший мир" на помощь Украине.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже больше двух месяцев.

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