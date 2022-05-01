"Шмели" на своем поле не смогли переиграть "Бохум".

В субботу, 30 апреля, на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 местная "Боруссия" принимала "Бохум". Победу в этом фантастическом матче одержали гости со счетом 4:3.

На третьей минуте счет открыл нападающий "Бохума" Себастьян Полтер, ему ассистировал Такума Асано. Через пять минут преимущество "Бохума" удвоил форвард Геррит Хольтман, голевой пас отдал Асано.

На 18-й минуте пенальти в ворота гостей реализовал нападающий Эрлинг Холанд. На 30-й минуте Холанд оформил дубль, еще раз забив с "точки". На 62-й минуте норвежец сделал хет-трик, голевую передачу сделал Марко Ройс.

На 81-й минуте счет сравнял нападающий "Бохума" Юрген Локадия, пас отдал Милош Пантович. Через четыре минуты Пантович с пенальти вывел свою команду вперед.

"Боруссия" Д - "Бохум" - 3:4

Голы: Холанд, 18 (пен.), 30 (пен.), 62 - Польтер, 3, Хольтманн, 8, Локадия, 81, Пантович, 85

"Боруссия" Д: Хитц, Вольф (Рейньер, 84), Аканджи, Загаду, Геррейро (Роте, 84), Витцель (Пападопулос, 87), Беллингем, Брандт (Мукоко, 87), Ройс, Байноу-Гиттенс (Пасслак, 63), Холанд

"Бохум": Риманн, Гамбоа, Машович, Ляйтш, Бокхорн, Пантович, Лосилья, Рексбечай (Левен, 84), Хольтманн (Антви-Аджей, 68), Польтер (Локадия, 72), Асано (Цоллер, 72)

Предупреждения: Беллингем, Брандт, Роте, Пападопулос - Лосилья, Машович, Цоллер

Обзор матча:

Стоит отметить, что в этом туре Бундеслиги случилась еще одна громкая сенсация. Оформившая досрочное чемпионство "Бавария" проиграла в гостях середняку чемпионата - "Майнцу".

"Майнц" - "Бавария" - 3:1

Голы: Буркардт, 18, Ниакате, 27, Баррейро, 57 - Левандовски, 33

Обзор матча:

После матча главный тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман раскритиковал своих игроков:

"Нам всегда нужна определенная страсть в игре, которой у нас не было в этом матче. Конечно, можно понять, что футболисты отметили победу в чемпионате в прошлом туре, но нельзя забывать и об эмблеме, которую они носят на груди", - приводит слова Нагельсмана Bild.

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