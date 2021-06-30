Шведский полузащитник "Ювентуса" Деян Кулусевски прокомментировал поражение своей команды.

Ключевой футболист сборной Швеции Деян Кулусевски поделился эмоциями от поединка с Украиной, в котором разыгрывалась путевка в 1/4 финала Евро-2020.

Слова 21-летнего хавбека приводит официальный сайт УЕФА.

"Мы создали достаточно моментов, чтобы победить в основное время. Но потом я уже думал, что нас ждет серия пенальти. А затем соперник забил на 120-й минуте. Это как нож в сердце. Не так мы хотели закончить чемпионат. Когда смотрел матч Франции, сказал: "Футбол жесток". Сегодня была наша очередь в этом убедиться. Футбол много нам дает, но еще больше забирает", - с отчаянием сказал Кулусевски.

Напомним, что герой матча Артем Довбик побил рекорд звездного француза в этом ожесточенном противостоянии.

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Швеция - Украина: итоги матча

Украина вырвала победу у Швеции в овертайме со счетом 2:1: видео голов матча.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored признан Александр Зинченко (оценка 9,0)

В четвертьфинале Украина сыграет против сборной Англии, которая прошла Германию.

Сборная Украины впервые в истории играла в плей-офф чемпионата Европы и впервые вышла в 1/4 финала.

Артем Довбик забил дебютный гол за сборную Украины.

Украина пропустила во всех десяти матчах на чемпионатах Европы.

Андрей Ярмоленко принял участие в пяти голах сборной Украины (2 гола и 3 ассиста) на Евро-2020.

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Автор: Артем Будрин