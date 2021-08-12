Томас Тухель прокомментировал замену вратаря на серию пенальти.

Главный тренер "Челси" Томас Тухель рассказал, что замена вратаря на серию пенальти в матче за Суперкубок УЕФА против "Вильярреала" не была спонтанной.

На серию пенальти вместо Эдуара Менди вышел Кепа Аррисабалага, который отразил два удара с "точки".

Слова тренера приводит официальный сайт УЕФА.

"Это не было спонтанным решением. Мы говорили с вратарями об этом вскоре после моего прихода в клуб. Мы хорошо подготовились. У нас есть статистика, показывающая, что Кепа - лучший по отражению пенальти. Аналитики показали мне данные, а затем мы сказали игрокам, что такое может произойти. То, как Менди принял это - фантастика", - сказал Тухель.

"Мы должны были сделать то, что было лучше для команды. Рад, что это сработало. Есть подтверждение того, что Кепа лучше в этом компоненте. Эти ребята - настоящие командные игроки. Я рад за Кепу, а также рад иметь такого вратаря как Эдуар, который счастлив сделать такое ради команды", - подчеркнул тренер.

Читайте такжеЧелси - Вильярреал: видео серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА

"Челси" - "Вильярреал": итоги матча

После ничьей в основное и дополнительное время (1:1) "Челси" обыграл "Вильярреал" по пенальти (6:5).

Для "Челси" это был пятый в истории матч за Суперкубок УЕФА и лишь второй выигранный поединок (в их пассиве также три поражения).

В 2019 году "Челси" уже играл за Суперкубок УЕФА и тогда в серии послематчевых пенальти лондонцы уступили "Ливерпулю".

"Вильярреал" играл за Суперкубок впервые в своей истории.

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери теперь уже три раза в своей карьере проигрывал Суперкубок УЕФА (в 2014, 2015 и 2021 годах). Интересно, что в 2019 году Эмери с "Арсеналом" уступил в финале Лиги Европы "Челси".

Автор: Антон Дударь