Патрис Эвра считает, что польский форвард Роберт Левандовски больше заслужил награду.

Известный в прошлом футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Патрис Эвра высказал свое недовольство тем, что "Золотой мяч-2021" был вручен форварду ПСЖ Лионелю Месси, а не нападающему "Баварии" Роберту Левандовски.

По мнению француза, польский голеадор своей игрой больше заслужил получить награду, чем аргентинец.

"Мне очень жаль Левандовского. Им даже пришлось организовать маленький приз для него, потому что они чувствуют себя виноватыми и знают, что это коррупция.

Люди, откройте глаза. Я не тот, кто решает, кто что заслуживает, но думаю, что все согласятся - грабеж, грабеж, ограбление. Люди не согласны.

Зачем мы врем фанатам? Я ничего не имею против Лионеля Месси. У меня проблемы с этими огромными коррумпированными футбольными организациями. Довольно", - приводит слова Эвра Daily Mail.

Читайте такжеГлавред France Football допустил, что Левандовски может получить "Золотой мяч-2020"Эвра также отметил, что организаторы вручили Левандовски специальный приз из чувства вины. Он посчитал, что дарить трофей, похожий на старую виниловую пластинку, было несерьезно.

"Они подарили Левандовскому трофей, который похож на старую виниловую пластинку. Это не смешно.

У Месси был неплохой сезон, это видно, если смотреть на его статистику. Но Левандовски в этом году, да и в прошлом, был лучшим", - заявил француз.

"Золотой мяч-2021": итоги

Обладателем "Золотого мяча" по итогам голосования стал Лионель Месси. Он уже в седьмой раз в карьере выиграл эту награду.

Стало известно, сколько баллов получили Месси и Левандовски - отрыв получился незначительным.

На церемонии "Золотой мяч-2021" Левандовски получил награду лучшему нападающему года.

Автор: Владимир Медяник