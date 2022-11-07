Автором гола стал вратарь "Мессины" Михал Левандовски.

В третьем дивизионе чемпионата Италии был забит гол, который не часто увидишь в профессиональном футболе.

26-летний вратарь "Мессины" Михал Левандовски, однофамилец знаменитого нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски, забил невероятный гол ударом со своей половины поля.

"Мессина" на 33-й минуте матча против клуба "Монтерози" получила право пробить штрафной со своей половины поля. Вратарь команды нанес удар с примерно 80 метров. Пролетев все поле, мяч ударился о газон, перелетел вратаря соперника и попал в сетку ворот.

Видео гола:

Отметим, что этот чудо-гол помог "Мессине" выиграть поединок со счетом 3:2.

Благодаря этому результату "Мессина" поднялась с последнего места своей группы Серии С. В активе команды 10 набранных очков.

Добавим, что в свое время "Мессина" 10 сезонов провела в Серии А. Их высшее достижение - 7-е место в сезоне-2004/05.

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