Усман Дембеле отличился тремя результативными передачи и забитым голов в игре с "Атлетиком".

В воскресенье, 23 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Барселона" победила "Атлетик" Бильбао.

Поединок проходил на стадионе "Камп Ноу" и завершился со счетом 4:0 в пользу "блаугранас".

Хозяева забили свой первый мяч в дебюте встречи, когда на 12-й минуте Усман Дембеле забил головой после навеса Роберта Левандовски. На 18-й минуте отличился защитник Серхи Роберто, результативную передачу на свой счет записал вингер Усман Дембеле.

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Через четыре минуты каталонцы довели счет до разгрома. На этот раз гол забил польский нападающий Роберт Левандовски, очередной голевой пас оформил Усман Дембеле. На 73-й минуте "Барселона" забила свой четвертый мяч в этой встрече благодаря усилиям Феррана Торреса, Дембеле отдал уже третий голевой пас в этом матче.

"Барселона" - "Атлетик" Бильбао - 4:0

Голы: Дембеле, 13, Серхи Роберто, 18, Левандовски, 22, Ферран Торрес, 73

"Барселона": тер Штеген, Серхи Роберто, Кунде (Алонсо, 63), Гарсия, Бальде Мартинес, де Йонг, Бускетс, Педри (Ферран Торрес, 63), Дембеле (Торре, 77), Левандовски (Фати, 63), Гави (Кессье, 34)

"Атлетик" Бильбао: Симон, де Маркос (Лекуэ, 60), Мартинес, Альварес, Берчиче, Весга, Эррера (Д. Гарсия, 21, Сансе, 60), Иеганья (Венседор, 70), И. Уильямс (Р. Гарсия, 70), А. Уильямс, Беренгер

Предупреждение: Бускетс, Э. Гарсия – де Маркос, Весга

Обзор матча:

После этой победы "Барселона" набрала 28 очков и укрепилась на второй строчке турнирной таблицы. "Атлетик", у которого в активе 18 очков, остался на шестой строчке.

В следующем туре чемпионата Испании "Барселона" сыграет в гостях против "Валенсии" 29 октября, а "Атлетик" днем позже примет "Вильярреал".

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