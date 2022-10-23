Победу миланскому клубу принес гол экс-игрока "Шахтера" Генриха Мхитаряна.

В субботу, 22 октября, состоялся матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором "Фиорентина" принимала миланский "Интер". Матч прошел на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции и завершился яркой победой гостей.

Миланский клуб обеспечил себе комфортное преимущество уже в самом начале встречи. На второй минуте "Интер" вышел вперед благодаря голу Николо Бареллы после передачи Лаутаро Мартинеса, а на 15-й минуте отличился уже сам аргентинский форвард.

На 33-й минуте футболист флорентийской команды Артур Кабрал сумел сократить отставание своей команды, реализовав 11-метровый удар. На 60-й минуте Нанитамо Иконе сумел сравнять счет в матче, ассистировал ему Кристиан Куаме. На 73-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и вывел гостей вперед.

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На 90-й минуте форвард хозяев Лука Йович сравнял счет. Принести победу "Интеру" смог Генрих Мхитарян. Экс-игрок "Шахтера" на 90+5 минуте забил решающий гол, подарив 3 очка "нерадзурри".

"Фиорентина" - "Интер" - 3:4

Голы: Кабрал, 33 пен, Иконе, 60, Йович, 90 - Барелла, 2, Мартинес, 15, 73 пен, Мхитарян, 90+5

"Фиорентина": Терраччано, Додо (Венути, 82), Мартинес, Миленкович, Бираги (Терзич, 82), Бонавентура, Данкан (Йович, 53), Амрабат (Барак, 83), Артур, Куаме, Гонсалес (Иконе, 9)

"Интер": Онана, Дармиан (Думфрис, 67), де Врей, Ачерби, Шкриньяр, Димарко (Гозенс, 67), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Корреа (Джеко, 61), Мартинес (Белланова, 85)

Предупреждения: Бонавентура, Ачерби, Додо, Амрабат, Миленкович - Барелла, Думфрис

Обзор матча:

Эта победа позволила миланскому клубу набрать 21 очко и подняться на седьмое место турнирной таблицы. "Фиорентина", у которой 10 очков, занимает 13-ю строчку.

В следующем туре "Интер" сыграет против "Сампдории" на своем поле, а "Фиорентина" в гостях померяется силами со "Специей".

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