Роберто Де Дзерби подчеркнул, что "горнякам" необходимо прогрессировать.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби подвел итоги противостояния с бельгийским "Генком" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

Он прокомментировал победу над "Генком" в эфире телеканала "Футбол 1".

"Это очень сложная победа, потому что "Генк" - сильная команда, и мы не забили столько голов, сколько заслужили. Такая команда, как наша, должна уже в первом тайме закрывать результат", - подчеркнул Де Дзерби.

Итальянский специалист отметил, что "Шахтер" не должен прощать соперника:

"Думаю, этот "Шахтер" еще не настоящий, еще не та команда. Мы должны упорно работать, чтобы стать ею. Та команда посчитает, что никогда достаточно - если заслуживает забить 5-6 голов, она их забьет. А если соперник не заслуживает забить - мы не должны пропускать".

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Это очень молодой коллектив, поменяли философию игры. У нас мало времени, чтобы научить ее футболистов, но мы должны показать прогресс как можно быстрей", - подытожил тренер.

"Шахтер" - "Генк": итоги противостояния

"Шахтер" в 3-м раунде квалификации дважды обыграл "Генк" с одинаковым счетом 2:1.

"Горняки" прошли в раунд плей-офф, где встретятся с французским "Монако".

Автор: Антон Дударь