"Горнякам" предстоит встретиться с грозным оппонентом.

Соперником "Шахтера" по решающему раунду квалификации Лиги чемпионов будет французский "Монако".

"Монегаски", как и "Шахтер", начали свой путь в квалификации ЛЧ с третьего раунда. По сумме двух встреч они прошли пражскую "Спарту".

В первом матче "Монако" удалось выиграть со счетом 2:0, а в ответном - 3:1.

Матчи раунда плей-офф запланированы на 17/18 и 24/25 августа.

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Отметим, что в прошлом сезоне "Монако" стал бронзовым призером чемпионата Франции.

"Шахтер" в квалификации Лиги чемпионов 2021-2022

"Шахтер" впервые за пять лет играет в квалификации Лиги чемпионов. Предыдущая попытка пройти отбор в 2016 году закончилась для "горняков" сенсационным вылетом от "Янг Бойз" в 3-м раунде.

"Горняки" проходят квалификацию по "Пути представителей лиг".

В 3-м отборочном раунде "Шахтер" дважды обыграл "Генк" (2:1 и 2:1).

Если "горняки" выйдут в групповой этап ЛЧ, то при жеребьевке попадут в третью корзину.

В случае провала в квалификации ЛЧ "Шахтер" получит путевку в групповой этап Лиги Европы.

Автор: Антон Дударь