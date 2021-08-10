"Шахтер" разобрался с "Генком" на пути в раунд плей-офф.

Донецкий "Шахтер" успешно преодолел третий раунд квалификации Лиги чемпионов. "Горняки" повторно обыграли бельгийский "Генк". Ответная встреча прошла в Киеве.

В первом тайме "Шахтер" был острее соперника и воплотил в гол один из своих моментов - Додо разогнал атаку "горняков", подключил Тете, тот обыграл соперника и отдал на Лассину Траоре, который не промахнулся.

После перерыва "Шахтер" отдал инициативу "Генку" и мог за это поплатиться. Бельгийцы создали несколько моментов, а лучший был в середине тайма, когда после удара головой от Пауля Онуачу "горняков" спасла перекладина.

Но все закончилось для "Шахтера" положительно. На 76-й минуте "горняки" сняли все вопросы, забив второй мяч. Это Маркос Антонио добил мяч в ворота.

В концовке "Генк" отыграл один мяч - Марлон не смог прервать передачу в центр штрафной на Сириля Дессерса, который и поставил точку в матче.

"Шахтер" - "Генк" - 2:1 (4:2 по сумме двух встреч)

Голы: Траоре, 23, Маркос Антонио, 76 - Дессерс, 90

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"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Витао, Матвиенко, Майкон (Степаненко, 84), Маркос Антонио, Алан Патрик (Марлос, 67), Тете, Педриньо (Судаков, 37, Коноплянка, 67), Траоре (Сикан, 86)

"Генк": Вандервоордт, Муньос, Куэста, Лукуми (Дессерс, 68), Ито (Садик, 82), Артеага, Торстведт (Трезор, 62), Хейнен, Грошовски (Эйтинг, 62), Бонгонда, Онуачу (Пэйнтсил, 82)

Предупреждения: Судаков, Трубин, Витао - Лукуми, Муньос

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"Шахтер" в квалификации Лиги чемпионов: главное

"Шахтер" играет в квалификации главного клубного турнира Европы впервые за пять лет.

Для выхода в групповой этап турнира "горнякам" необходимо преодолеть два раунда квалификации.

В раунде плей-офф "Шахтер" сыграет с победителем противостояния "Монако" и пражской "Спарты". В первом матче французский клуб победил со счетом 2:0.

Автор: Антон Дударь