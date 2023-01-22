Украинский полузащитник поразил своей игрой знаменитого экс-игрока "Ливерпуля".

В субботу, 21 января, футболист сборной Украины Михаил Мудрик дебютировал в составе "Челси" в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против "Ливерпуля".

В своем первом поединке в АПЛ украинский вингер вышел со скамейки запасных на 55-й минуте игры. За отведенное ему время 22-летний футболист успел запомниться публике яркими действиями.

Своим мнением о дебютной игре Мудрика в чемпионате Англии поделился легендарный экс-полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард.

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"Я думаю, что это был очень сильный дебют от Мудрика. Он выглядит как настоящий готовый игрок. Некоторые из его действий сегодня были выдающимися. Он немного напомнил мне Арьена Роббена.

Его работа ног поразила меня. Он невероятно быстрый футболист. То, как он работает с мячом мне тоже понравилось. На месте "Челси" я был бы очень рад", - сказал Джеррард в комментарии BT Sport 1.

Поединок "Ливерпуля" и "Челси" завершился вничью со счетом 0:0.

За 20 сыгранных матчей "Челси" набрал 29 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре английского первенства "синие" сыграют против "Фулхэма". Игра запланирована на 3 февраля.

Напомним, Михаил Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" за рекордные для украинского футбола 100 миллионов евро.

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