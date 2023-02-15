Даниил Колесник объяснил, почему избил игрока российского "Шинника" в Турции.

Накануне в турецком отеле Royal Seginus произошла массовая драка между футболистами украинского "Миная" и российского "Шинника".

Игрок "Миная" Даниил Колесник, который был одним из участников потасовки, рассказал подробности инцидента.

По словам украинского футболиста, драка началась после того, как он встал на защиту уборщицы гостиницы, к которой приставал подвыпивший российский футболист.

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"Двое, так скажем, х******в, по-другому назвать нельзя, зашли в женский туалет. Один был игрок, а другой - не знаю, тренер или помощник тренера. Мы увидели это, я пошел за ним туда. Захожу, а там находилась работница гостиницы.

Она считала, что это игрок нашей команды. Попросила его увести, после чего я ответил, что это не наш футболист. Мы вышли, а он говорит: "Иди убери там, я нарыгал". Она начинает на английском объяснять, а он ей: "Я тебя не понимаю, скажи на нормальном языке, на русском". Это меня очень "схарило". Позвал его: "Пойдем, я тебе разъясню на твоем языке".

Так вышло, что пару ударчиков он получил. Развернулся и убежал. После чего спустилось 5-6 человек их команды, начались вот эти качели. Охрана отеля сдерживала, набежало много секьюрити. Забрали этого парня.

Они сели в лифт и говорили к нам: "Все, ребята, идите н***й, мы отдыхаем, вы отдыхаете". А этот пьяный начал нецензурные слова говорить. Лифт закрылся, наша команда спустилась, и мы побежали по лестнице на третий этаж. Там уже пол команды их, наши прибежали. И началось.

Пацаны из "Миная" сразу все были в коридоре. Были настроены, чтобы проучить этих галимых у****в. Это накипело. Глядя на новости, как там наши защитники страдают… Считаю, что каждый человек с российским паспортом должен страдать. Поэтому ни у кого не было раздумий уладить конфликт, сгладить как-то.

Этим нелюдям не место в мире. Футболисты, не футболисты - они не должны выезжать за пределы своей пид***сии. Пусть там сидят", - сказал Колесник в эфире программы "ПРОФУТБОЛ Digital".

Также о драке с российскими футболистами в Турции высказался еще один участник конфликта - защитник "Миная" Дмитрий Немчанинов.

Он отметил, что украинский клуб перед заселением в гостинницу поставил организаторам условие, чтобы в гостинице не было ни одной российской команды.

"Сказали, что будем п*****ь, да и все. Что делать? Жизнь такова сейчас.

Одним из главных условий нашей команды было то, чтобы в гостиницах, где мы будем жить, не было ни одной российской команды, потому что 100% будет конфликт.

Организаторы этого не доглядели. Считаю, что это большая проблема.

Завязалась драка, она происходила в равных составах, стенка на стенку в коридоре. Не было 1 на 10 или иначе.

То, что они пишут - полный бред. Никто никого не заставлял петь украинский гимн. Как ты можешь заставить дебила петь наш гимн, если он даже слов не знает? Это невозможно. То, что кого-то там избивали в лифте - тоже не было.

Из нашей команды однозначно никто не пострадал", - рассказал Немчанинов в комментарии "Футбол 2.0".

По информации российских СМИ, в результате драки пострадали четыре футболиста "Шинника", у двоих из них подозрения на перелом ребра и пальца.

Напомним, "Минай" завершил осеннюю часть сезона на 13-м месте, набрав 14 очков. В первом матче после паузы закарпатский клуб 28 февраля сыграет с "Шахтером" перенесенный матч 9-го тура УПЛ.

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