Киевское "Динамо" завершило свои выступления в Лиге чемпионов.

Во вторник, 23 августа, киевское "Динамо" проиграло "Бенфике" ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал игру своих подопечных в Португалии.

"Несколько месяцев наши футболисты даже не ездили домой, не видели родных. Трудно найти другую команду, которая была в такой же ситуации.

Увидим, как "Бенфика" сыграет с другими командами в группе ЛЧ, но она была намного сильнее "Динамо". Мы только 28 августа стартуем в УПЛ. Не хочу оправдываться, "Бенфика" превзошла нас в обоих матчах.

Нельзя допускать столько ошибок. Из-за войны нам пришлось брать игроков из молодежного состава, которые не подготовлены. В защите у нас были 19-летний игрок, 20-летний и 21-летний. Перед игрой я говорил, что "Бенфика" лучше нас, и мы увидели подтверждение моих слов.

Результат мог быть и 0:6, и 0:7. Есть большая разница между командами. Простите, мне очень трудно комментировать такой результат. Первый гол – большая ошибка вратаря, а второй – защитника, отдавшего мяч Рафе Силве. И третий тоже. "Бенфика" была лучше, поздравляю. Надеюсь, они хорошо выступят в Лиге чемпионов, поскольку играют в очень красивый футбол, с высококлассными талантливыми игроками.

Мы хотим только одного – продолжать играть в футбол и жить. Мы хотим создать имидж страны, желающей продолжать жить. Спортивные результаты на втором плане, но важно ни в чем не уступать, продолжать чемпионат. Сегодня мы вылетаем из Португалии, потом едем на автобусе в Киев, потому что рейсов в Украине нет. Это не легко. Я верю, что игроки морально восстановятся после этой игры", – приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Напомним, первый матч команды сыграли неделю назад в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола, где "Динамо" вынужденно играет свои домашние игры Лиги чемпионов. Поединок завершился победой "Бенфики" со счетом 2:0.

Таким образом, "Бенфика" разгромила "Динамо" по сумме двух игр с общим счетом 5:0 и вышла в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. Киевское "Динамо" продолжит свои выступления на групповой стадии Лиги Европы.

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