Сборные Хорватии и Нидерландов решили отказаться от данного жеста.

Сборные Хорватии и Нидерландов не будут преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчами Евро-2020, который стартовал 11 июня.

О решении хорватов сообщил капитан сборной Лука Модрич, передает BBC.

"Наша позиция такова: мы не будем вставать на колено. Никакой особой причины для такого решения нет. Но мы обсудили это внутри команды и решили не вставать на колено. Это не значит, что мы за расизм или поддерживаем дискриминацию в футболе", - сказал Модрич.

"Естественно, мы не поддерживаем эти явления, но мы не считаем, что такой жест помогает решить вопрос. Есть много других способов борьбы с расизмом. Так что Хорватия не будет вставать на колено", - добавил он.

Решение сборной Нидерландов озвучил капитан Джординьо Вейналдум, передает telegraaf.nl.

"Мы решили этого не делать. Во-первых, потому что мы не делали этого в предыдущих матчах сборной, но также потому, что мы уже много делаем для борьбы против расизма. Мы не говорим, что делаем достаточно, потому что действия будут недостаточными до тех пор, пока расизм не исчезнет, но мы не будем вставать на колено", - сказал Вейналдум.

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Ранее в сборной Шотландии также отказались вставать на колено перед матчами Евро-2020.

Евро-2020: что нужно знать

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020". Турнир стартовал 11 июня - церемония открытия прошла в Риме. Продлится он до 11 июля.

Турнир впервые в истории проходит в 11 разных странах. Изначально планировалось провести Евро в 12 странах, но ирландский Дублин был исключен из числа хозяев.

Матчи Евро-2020 проходят со зрителями, но трибуны заполняются не на 100%.

Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире используется система видеопомощи арбитрам - VAR.

В мае была представлена официальная песня Евро-2020.

Букмекеры сделали свой прогноз на победителя турнира.

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Автор: Антон Дударь