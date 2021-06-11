Сборная Шотландии считает, что это не является эффективным методом борьбы с расизмом.

Футболисты национальной сборной Шотландии решили не вставать на колено перед поединками чемпионата Европы. Игроки будут просто стоять пока команда соперников будет выполнять акцию в поддержку движения Black Lives Matter.

Об этом сообщает The Guardian.

Капитан британской команды и звезда "Ливерпуля" Эндрю Робертсон подчеркнул, что Шотландия выступает за бескомпромиссное искоренение дискриминации на почве рассизма:

"Важно, чтобы мы продолжали бороться с расизмом и говорить о необходимости менять мировоззрение людей, их поведение. Мы должны повышать осведомленность общества, призывать изменить мышление людей, а также их поведение".

Таким образом, Шотландия побуждает применять реальные действия, а не устраивать такой флешмоб.

Напомним, что Шотландия недавно в товарищеском матче сыграла вничью с будущим соперником сборной Украины - Нидерландами. На Евро-2020 Шотландия будет в одном квартете с Англией, Хорватией и Чехией.

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Автор: Артем Будрин