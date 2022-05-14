Александр Андриевский поблагодарил воинов украинской армии.

"Динамо" одержало победу над эстонским клубом "Флора" (3:0) в благотворительном поединке, а после игры помощник Мирчи Луческу Олег Гусев и полузащитник "бело-синих" Александр Андриевский дали эмоциональную пресс-конференцию эстонским журналистам.

Андриевского спросили, что он чувствует в этот момент и какие эмоции сопровождают его игру. Александр не смог сдержать слез. Он благодарил Вооруженные Силы Украины и западных партнеров за поддержку.

"Это сложно передать словами. Прежде всего думаю о нашем народе, который сейчас переживает тяжелый период. Мы верим, что скоро все закончится нашей победой и останется в прошлом, как страшный сон. Хочу поблагодарить европейские страны, всех, кто поддерживает Украину, это очень ценно, мы все это чувствуем. Вместе мы победим фашизм. Действительно, сейчас трудно говорить непосредственно о футболе.

Также хочу поблагодарить наших защитников, ВСУ - больше, чем герои. Мы всем сердцем и душой с ними. Вся наша команда, тренерский штаб, персонал помогает как может. Думаю, здесь мы можем быть наиболее эффективными для них и для нашей страны", – сказал Андриевский.

Ранее Александр Караваев расплакался на подобной пресс-конференции. Также Андрей Шевченко на итальянском телевидении дал волю эмоциям и заплакал.

27-летний Андриевский защищал цвета харьковского "Металлиста", луганской "Зари", одесского "Черноморца", а с 2015 года выступает за "Динамо". В его активе одна игра за национальную сборную Украины.

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