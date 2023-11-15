Петр Чех может стать первым в истории спортсменом, который сыграет в сильнейших лигах Англии по футболу и хоккею.

Легендарный экс-вратарь лондонского "Челси" и сборной Чехии Петр Чех перешел в хоккейную команду "Белфаст Джайантс", которая является чемпионом Великобритании.

Как сообщает The Guardian, бывший футболист присоединился к команде элитного хоккейного дивизиона. Права на Петра Чеха по-прежнему принадлежат "Оксфорд Сити Старз".

"Мы очень благодарны за поддержку, как команде "Оксфорд Сити Старз", так и самому Петру. Петр - высококлассный спортсмен, который знает, что нужно для того, чтобы выступать на самом высоком уровне, поэтому его поддержка в период аренды будет неоценимой", - заявил главный тренер команды Адам Киф.

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Стоит отметить, что если Чех дебютирует в составе действующего чемпиона британской элиты, то он станет первым в истории спортсменом, который сыграет в сильнейших лигах Англии по футболу и хоккею.

Напомним, игровую футбольную карьеру Петр Чех завершил в 2019 году. На протяжении своей карьеры он сыграл более 600 матчей в АПЛ в составе "Челси" и "Арсенала" и считался одним из лучших вратарей своей эпохи.

Петр Чех является рекордсменом АПЛ по количеству "сухих" матчей. Он четыре раза становился чемпионом Англии, завоевал пять Кубков страны и три Кубка лиги, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы.

"Белфаст Джайантс" - четвертая команда в хоккейной карьере Петра Чеха. Ранее он играл за команду четвертого дивизиона Великобритании "Гилфорд Феникс", а затем выступал в третьей и второй лигах за "Челмсфорд Чифтейнс" и "Оксфорд Сити Старз". В хоккее Чех также играет на позиции вратаря.

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