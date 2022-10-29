Поттер впервые проиграл с "Челси" и это поражение невероятно символично.

В рамках 14-го тура чемпионата Англии "Брайтон" разбил "Челси" со счетом 4:1.

Интересно, что хозяевам поля помогли два автогола лондонской команды. Также стоит отметить очень символичный момент: "Челси" впервые проиграл при руководстве Грэма Поттера, который 8 сентября возглавил "аристократов". Поттер начал сезон тренером "Брайтона", но соблазнился на предложение "Челси".

Заменил Поттера в "Брайтоне" экс-тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

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Брайтон - Челси - 4:1

Голы: Троссар, 5, Лофтус-Чик, 14 (в свои ворота), Чалоба, 42 (в свои ворота), Гросс, 90+3 - Хаверц, 48

В турнирной таблице АПЛ между клубами три очка разницы: у "Челси" - 21 балл, у "Брайтона" - 18. Они занимают 5 и 7 места соответственно.

В следующем туре 6 ноября команда Поттера сыграет против "Арсенала", а "Брайтон" 5 числа - против "Вулвз".

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