Михаил Фоменко выводил сборную Украины на Евро-2016.

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Михаил Фоменко имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Как сообщил 74-летний специалист в комментарии SportNews, у него диагностирована онкология.

"Не могу говорить, онкология, лечусь", - сказал Фоменко.

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Последним местом работы Михаила Фоменко была национальная сборная Украины.

В 2016 году под его руководством "сине-желтые" пробились в финальную часть чемпионата Европы по футболу. Он стал первым тренером в истории украинского футбола, которому удалось вывести национальную сборную на континентальное первенство.

На Евро-2016 "сине-желтые" не смогли преодолеть групповой этап, проиграв все три игры: Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1).

23 июня 2016 года Фоменко подал в отставку с поста главного тренера сборной Украины.

Также за свою тренерскую карьеру Михаил Фоменко работал с киевским "Динамо", криворожским "Кривбассом", ривненским "Вересом", киевским ЦСКА, харьковским "Металлистом", запорожским "Металлургом", симферопольской "Таврией" и другими клубами.

С "Динамо" он становился чемпионом Украины и выигрывал Кубок страны в сезоне 1992/93. Также Фоменко выводил киевский ЦСКА в финал Кубка Украины в 2001 году.

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