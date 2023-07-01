Бывший главный тренер национальной сборной Украины Михаил Фоменко имеет серьезные проблемы со здоровьем.
Как сообщил 74-летний специалист в комментарии SportNews, у него диагностирована онкология.
"Не могу говорить, онкология, лечусь", - сказал Фоменко.
Последним местом работы Михаила Фоменко была национальная сборная Украины.
В 2016 году под его руководством "сине-желтые" пробились в финальную часть чемпионата Европы по футболу. Он стал первым тренером в истории украинского футбола, которому удалось вывести национальную сборную на континентальное первенство.
На Евро-2016 "сине-желтые" не смогли преодолеть групповой этап, проиграв все три игры: Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2) и Польше (0:1).
23 июня 2016 года Фоменко подал в отставку с поста главного тренера сборной Украины.
Также за свою тренерскую карьеру Михаил Фоменко работал с киевским "Динамо", криворожским "Кривбассом", ривненским "Вересом", киевским ЦСКА, харьковским "Металлистом", запорожским "Металлургом", симферопольской "Таврией" и другими клубами.
С "Динамо" он становился чемпионом Украины и выигрывал Кубок страны в сезоне 1992/93. Также Фоменко выводил киевский ЦСКА в финал Кубка Украины в 2001 году.