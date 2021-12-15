Йожеф Сабо считает, что Виталию Миколенко еще рано ехать в сильный чемпионат.

Бывший наставник "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался по поводу новости о том, что защитник "бело-синих" Виталий Миколенко переходит в "Эвертон".

Цитирует 81-летнего специалиста Meta-ratings.com.ua.

"Я думал, что Миколенко заберет к себе в "Дженоа" Шевченко. АПЛ - это совсем другая лига, другой чемпионат, его сравнить с УПЛ никак нельзя. Там другой футбол, быстрый. В Англии не сидят по 10 человек в своей штрафной. Не скажу, что в Англии грубый чемпионат, но достаточно жесткий. Как примет его Виталий? В Украине играют по-другому все же", - дал свою оценку Сабо.

"На мой взгляд, в чемпионат Англии Виталику ехать еще рано. Он хорошо играет на атаку, подключается, делает передачи. Но это в УПЛ. А в Лиге чемпионов мы этого не видели. Ему не давали соперники проявить себя", - добавил Йожеф Йожефович.

"Главное, чтобы он в Англии не спекся, не сел на скамью запасных, ведь в "Эвертоне" может смениться главный тренер. Если его приглашает один специалист, а вскоре придет другой, то Виталик может оказаться в немилости. Но дай бог, чтобы все получилось. Посмотрим. Для сборной это будет хорошо", - завершил мысль Сабо.

Виталий Миколенко: карьера

Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.

На данный момент он сыграл за киевлян 133 матча, в которых забил 7 голов.

В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл на Евро-2020.

Автор: Артем Будрин