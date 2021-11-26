Йожеф Сабо хочет, чтобы сборная Украины сыграла против Шотландии в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Бывший тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от жеребьевки плей-офф отбора к ЧМ-2022.

Его цитирует Тribuna.com.

"Я бы хотел, чтобы Украине выпала Шотландия. Не Италия, даже несмотря на ее нынешнее состояние. Все равно Италия есть Италия. И не Португалию. Нужно обойти Италию и Португалию", - сказал Сабо.

- Правильно, что Украину и Россию разводят во время жеребьевки?

- Правильно. Зачем нам Россия? Эти б###и, что они делают? Вы посмотрите. Этот Путин с ума сошел что ли? Я не политик, но нужно сделать наши границы такими сильными, чтобы ни одна муха не пролетела. Все деньги, что воруют миллиардеры, нужно давать на вооружение, чтобы наши дети жили спокойно. Не нужно с ними (русскими - прим.ред.) играть, - добавил Сабо.

Напомним, что жеребьевка плей-офф отбора к ЧМ-2022 начнется 26 ноября в 18:00. УНИАН проведет онлайн-трансляцию этого события. Португалия, Швеция, Шотландия, Италия и Уэльс - потенциальные соперники сборной Украины.

Плей-офф квалификации ЧМ-2022: как и когда он будет проходить

12 сборных будут разделены на три подгруппы - по четыре команды в каждой. В каждой из подгрупп команды сыграют полуфиналы и финалы - они будут состоять из одного матча. Таким образом, всего состоится шесть полуфиналов и три финала. Три победителя финалов заберут последние три путевки от Европы в Катар.

Полуфиналы пройдут на полях сеяных команд. В финалах хозяев определят жребием.

Полуфиналы запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.

Автор: Артем Будрин