Алексей Белик "разнес" Дениса Пушилина.

Бывший форвард "Днепра", "Шахтера", запорожского "Металлурга" и сборной Украины Алексей Белик отреагировал на слова главаря самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина, который хочет "создать настоящий "ФК Шахтер".

"Эмэмэмщик, ты и создать – это разные вещи. Ты только что-то чужое спиз**ть можешь, но это временно", – такое послание в Instagram оставил Белик для главы террористической группировки.

Белик выступал за "Шахтер" с 1998 по 2008 год, провел 144 матча и забил 51 гол. В активе нападающего 19 поединков и 5 забитых мячей в футболке сборной Украины.

После полномасштабного вторжения России в Украину УЕФА отстранил клубы РПЛ от еврокубков. Также УЕФА на жеребьевках будет разводить команды из Украины и Беларуси.

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