Безопасность команд, официальных лиц и других участников не может быть полностью гарантирована из-за существования военного конфликта.‎

УЕФА принял решение, чтобы также разводить украинские и белорусские команды в своих турнирах.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, что организация с 2014 года разводит российские и украинские команды в еврокубках и матчах сборных. Между собой не играли армянские и азербайджанские коллективы.

Решение было принято ради бесперебойного проведения соревнований УЕФА, потому что безопасность команд, официальных лиц и других участников не может быть полностью гарантирована из-за существования военного конфликта.‎

"Исполнительный комитет УЕФА будет оставаться в режиме ожидания, чтобы созвать дальнейшие заседания для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решений в случае необходимости", - говорится в заявлении.

20 мая стало известно, что стадион "Ак Барс Арена" в Казани не примет матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году. Команды из России не будут выступать в турнирах УЕФА в сезоне 2022/2023, так как организация наложила на них масштабные санкции.

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