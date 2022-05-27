Пушилин считает, что нынешний "Шахтер" якобы не имеет к Донецку никакого отношения.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин рассказал о планах воссоздать футбольный клуб "Шахтер" в своей псевдореспублике.

Пушилин заявил, что нынешний "Шахтер" якобы не имеет к Донецку никакого отношения, а также добавил, что новая команда могла бы выступать в российском чемпионате.

"Тот "Шахтер" - а он сейчас не "Шахтер", а "Шахтар" – поменял уже прописку. То есть он то львовский был, то киевский. Сейчас их везде выгоняют-прогоняют, я не знаю, какую он прописку имеет на сейчас. Ну, тот клуб уже к Донецку не имеет никакого отношения. Кому играть, я думаю, найдем. Я вам скажу, что уже есть определенные инициативы в том, чтобы появился настоящий "Шахтер".

Есть где играть настоящему "Шахтеру", есть уже предложения по спонсорам. Я думаю, что будут желающие с ним сыграть из других регионов Российской Федерации", – приводит слова Пушилина Sports.ru.

Добавим, что ранее Денис Пушилин цинично заявил, что Мариуполь надо сделать курортным городом. Он якобы будет отстроен и станет еще лучше, чем до войны.

Напомним, рано утром 24 февраля, РФ приступила к вторжению и начала полномасштабную войну в Украине.

После этого Россия стала изгоем в мире спорта. Спортсмены и команды страны-агрессора были отстранены от участия практически во всех международных соревнованиях. В частности, если говорить о футболе, то российские клубы теперь могут играть только в своем убогом чемпионате или с такими же командами из Беларуси или других псевдореспублик. От участия в турнирах цивилизованного мира российские клубы и сборные были отстранены решением УЕФА и ФИФА. Кроме того, накануне президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что он больше не уверен, что российские клубы смогут снова выступать в еврокубках.

Вас также могут заинтересовать новости: