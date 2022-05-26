Александер Чеферин выразил поддержку украинским клубам.

Президент Европейского футбольного союза Александер Чеферин сделал заявление об участии российских команд в турнирах под эгидой УЕФА.

В комментарии SKY Sport Italia глава УЕФА отметил, что что футбольные клубы стран-агрессоров могут не вернуться в еврокубки из-за военного вторжения РФ в Украину.

"Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы, никто не мог предположить, что разразится война. И когда это началось, мы все думали, что это продлится несколько недель. И поэтому сейчас очень сложно предположить, что будет дальше.

Я не уверен, что российские клубы смогут снова выступать в еврокубках", - сказал Чеферин.

Кроме того, Чеферин заверил, что УЕФА будет всячески помогать украинским клубам провести национальное первенство и принять участие в еврокубках.

"Мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах. Я уже говорил это несколько раз: мне очень жаль всех украинских и российских спортсменов, потому что особенно это касается российских спортсменов, они чувствуют на себе тот вред, который несет война. Они пострадали из-за нелепых и безумных решений нескольких людей", - резюмировал глава УЕФА.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже почти три месяца.

В УЕФА отреагировали на военную агрессию РФ, отстранив клубы и национальную сборную этой страны от участия во всех турнирах под эгидой организации в этом сезоне. Позже УЕФА принял решение продлить этот "бан" и на следующий сезон.

Кроме того, УЕФА лишил РФ права принять финал Лиги чемпионов этого года. Финальный поединок за главный клубный трофей континента, в котором встретятся "Ливерпуль" и "Реал", был перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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